Continue polemiche. Tuttosport: "Napoli-Allegri. Che bufera!"

A quanto pare la semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan non si è conclusa con il triplice fischio del direttore di gara che ha sancito il passaggio in finale della formazione di Antonio Conte. No. Anche il giorno dopo si è continuato a parlare di questa sfida polemizzando non solo su alcune decisioni rivedibili da parte del direttore di gara, ma anche su quanto successo a bordocampo tra Massimiliano Allegri e Gabriele Oriali.

I due non si sarebbero di certo scambiati parole di stima e d'affetto, con il tecnico del Milan che avrebbe leggermente esagerato al punto che il Napoli ha addirittura pubblicato una nota ufficiale su questo presunto "caso", che poi caso non è. In merito a questo i colleghi di Tuttosport hanno questa mattina titolato: "Napoli-Allegri. Che bufera!".