Il Milan fa i conti. Il CorSport: "Quota 79: il piano scudetto di Allegri"

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia e in Supercoppa, al Milan di Massimiliano Allegri restano 23 partite per chiudere questa stagione, dove ricordiamo che l'obiettivo è quello di tornare a giocare in Champions League, competizione che il tecnico rossonero ha definito essere un "salvavita" non solo per il Diavolo ma anche per le altre squadre italiane.

L'obiettivo minimo è dunque quello, anche se Allegri punta a fare il massimo, e l'arrivo di Fullkrug potrebbe aiutarlo ad alimentare i sogni tricolore. In merito a questo Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato: "Quota 79: il piano scudetto di Allegri".