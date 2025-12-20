Allegri e Oriali al veleno. Il CorSera: "Napoli: un'aggressione. Max: è un provocatore..."
Nella mattinata di ieri, quasi come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la nota ufficiale del Napoli dove veniva accusato Massimiliano Allegri per un comportamento alquanto oltraggioso nei confronti di Gabriele Oriali. Nel corso della giornata sono usciti fuori anche diversi video dove si è potuto leggere il labiale del tecnico rossonero, che avrà sì esagerato non permettendosi però mai di andare effettivamente oltre.
Eppure si è alzato un polverone di polemica non indifferente, con Il Corriere della Sera che questa mattina ha titolato in merito: "Napoli: un'aggressione. Max: è un provocatore...".
