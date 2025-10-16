Il Milan avrà la maglia più ricca della Serie A: i numeri e il confronto con Inter e Juventus

Ieri il Milan ha annunciato di aver rinnovato la sua partnership con Emirates che continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri: "Una delle collaborazioni più rispettate e longeve del mondo del calcio è pronta a scrivere un nuovo capitolo: AC Milan ed Emirates annunciano oggi il rinnovo della loro storica partnership, avviata nel 2007. La compagnia aerea continuerà a essere Official Airline Partner e Principal Partner dei rossoneri, celebrando così vent'anni al fianco del Club. Da anni Emirates è protagonista del percorso di crescita di AC Milan, come partner strategico capace di generare valore dentro e fuori dal campo. Un legame che ha visto due brand iconici rafforzarsi reciprocamente, accrescendo il proprio prestigio internazionale e diventando un ponte capace di unire tifosi e culture nel segno di innovazione, eccellenza e visione globale".

LA MAGLIA PIU RICCA - Il nuovo accordo prenderà il via nel 2026, avrà una durata quinquennale e la nuova scadenza è fissata nel 2031. Per quanto riguarda le cifre, la nuova intesa tra Milan e Emirates prevede un aumento del 20% della parte fissa: dalla stagione 2026-2027, dunque, il Diavolo incasserà 35 milioni di euro annui, che potrebbe salire fino a 40 nell'arco del contratto grazie ai bonus. Numeri importanti quelli riportati stamattina dalla Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che dalla prossima stagione il Milan avrà la maglia più ricca di tutta la Serie A.

NUMERI A CONFRONTO - "Escludendo le partnership tecniche e considerando solo le sponsorizzazioni commerciali, nella prossima stagione il conteggio sarà il seguente: 35 milioni da Emirates più 5 a testa dai confermati Msc Crociere (manica) e Bitpanda (retro), per un totale di 45. Primo posto sicuro in campionato, perché le altre big hanno contratti già definiti" scrive la Rosea. Il Milan sarà quindi in vetta a questa speciale classifica davanti alle sue due eterne rivali in Italia, vale a dire Inter e Juventus: la maglia nerazzurra avrà infatti un valore di 41 milioni di euro (30 milioni da Betsson, 6 dallo sleeve sponsor Gate.io se verrà rinnovato e 5 dal back sponsor U-Power), mentre a partire dalla prossima annata quella bianconera varrà 36 milioni (23 milioni da Jeep, 4 da Visit Detroit, 5 da WhiteBit e 4 a Cygames se verrà rinnovato).

