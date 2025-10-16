Infortunio Pulisic: Milan contrariato per la gestione del suo attaccante, in campo anche se non al meglio

C'è parecchio fastidio e irritazione in casa rossonera per l'infortunio muscolare al bicipite femorale di Christian Pulisic durante l'amichevole tra Stati Uniti e Australia. In particolare, come spiega stamattina Repubblica, il Milan è contrariato per la gestione del suo attaccante, in campo anche se non al meglio (nei giorni scorsi aveva avuto qualche problema alla caviglia, tanto che non era partito titolare nella prima partita contro Ecuador).

Pulisic non è comunque l'unico rossonero tornato acciaccato dagli impegni con le nazionali: meno grave del previsto la lesione muscolare rimediata da Alexis Saelemaekers (non è addirittura escluso che possa esserci già domenica contro la Fiorentina), mentre sono da valutare Pervis Estupinan (problema alla caviglia) e Adrien Rabiot (problema al polpaccio). Per entrambi comunque filtra ottimismo.

