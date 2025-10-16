L'infortunio di Pulisic e l'irritazione del Milan. Chi lo sostituirà contro la Fiorentina?

Questa sosta per le nazionali non ha portato buone notizie per il Milan che rischia di perdere per la prossima gara di campionato contro la Fiorentina (e forse non solo per questa partita) due titolarissimi come Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Nella giornata di oggi, entrambi si sottoporranno ad alcuni esami di controllo per capire l'entità dei loro infortuni (problema al polpaccio per il francese, al bicipite femorale invece per l'americano).

FASTIDIO MILAN - Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che in casa rossonera la situazione che preoccupa di più è senza dubbio quella che riguarda Pulisic che si è fatto male in un'amichevole che gli Stati Uniti hanno giocato contro l'Australia. Questo infortunio ha creato parecchia irritazione in via Aldo Rossi: la società milanista non ha infatti gradito che l'attaccante sia stato utilizzato in questa partita nonostante avesse avuto nei giorni scorsi alcuni problemi ad una caviglia. Ricordiamo che gli USA, in quanto paese ospitante, sono già qualificati ai Mondiali della prossima estate e dunque in via Aldo Rossi sono convinti che non ci fosse la necessità di farlo giocare visto che non era al meglio.

CHI AL SUO POSTO? - Gli esami a cui si sottoporrà oggi Pulisic diranno di più sull'entità del suo infortunio e sui tempi di recupero, ma la sua assenza domenica contro la Fiorentina è praticamente certa. Chi giocherà dunque al suo posto? Max Allegri, che dovrà anche valutare come rientrerà oggi Santiago Gimenez dopo gli impegni con il Messico e il lungo viaggio intercontinentale, dovrà scegliere tra Christopher Nkunku, che è tornato al gol con la Francia, e Rafael Leao, il quale ha saltato la seconda partita del Portogallo ed è tornato prima a Milanello dove ha avuto la possibilità di allenarsi un po' per migliorare la sua condizione fisica.

