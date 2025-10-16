TOP NEWS del 15 ottobre - Le condizioni di Saelemaekers e Pulisic
Notizie, curiosità, le voci dei protagonisti e le ultime novità di mercato su MilanNews.it. Di seguito le notizie più importanti di oggi, mercoledì 15 ottobre 2025:
MN - Infortunio Saelemaekers: segnali e miglioramenti incoraggianti. Il punto - CLICCA QUI
Allarme Milan, si ferma Pulisic: problema al bicipite femorale. Le parole di Pochettino - CLICCA QUI
Ibrahimovic sul tema razzismo: "Bisogna guardare tutto il pacchetto, non solo una parte perché fa più effetto rispetto a un'altra"
Ibra, pensaci tu a Pochettino. La rosa corta è un vero guaio. A gennaio servirà altro mercatodi Franco Ordine
1 Pellegatti rivela: "Tonali vede sempre il Milan quando può: è andato al Newcastle per una situazione particolare"
3 Serafini: "Mi auguro ardentemente di vedere Leao più presente, più intenso, più costante, più determinato"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Ibrahimovic: "Sarò milanista per sempre. L'ultimo scudetto con il Milan il più soddisfacente della mia carriera"
Carlo PellegattiRabiot, “Le Corbusier”. Aspettando Jashari. I mani di forbice. Bentornato, Stefano Pioli!
Antonio VitielloLa reazione di Leao. L’arrabbiatura non passa. Ecco su cosa punterà Allegri. Assenza che pesa tantissimo
Pietro MazzaraRabiot-Leao, le condizioni. Saelemaekers: non dovrebbe essere nulla di serio. Un pomeriggio con le Brigate Rossonere
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Udite udite: un mese di campionato e il Milan non è contento di 4 punti tra Napoli e Juve. E pensare che...
