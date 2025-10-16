Pellegatti rivela: "Tonali vede sempre il Milan quando può: è andato al Newcastle per una situazione particolare"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su Francesco Camarda: “Camarda ieri due gol. Il primo facile con l’assist di Bartesaghi che solo davanti al portiere ha segnato contro l’Armenia. Altra rete da fermo su cross da sinistra dopo un bel colpo di testa. Camarda è quello che quando segna inizia ad avere fiducia, sono contento per Francesco. Camarda è della fascia Tonali: una squadra sola, una passione sola il Milan. Tonali è andato al Newcastle per una situazione particolare, quando può vede sempre il Milan”.

I PROBLEMI DALLA SOSTA

La sosta nazionali sta condizionando e non poco quello che sarà il rientro al lavoro del Milan di Massimiliano Allegri. Rafa Leao, Alexis Saelemaekers e ora Christian Pulisic. Situazioni da valutare, esami che possono cambiare i piani di Max sia per la gara contro la Fiorentina ma soprattutto per quello che sarà il futuro a breve termine. Se la coperta è più o meno adatta a sopportare degli incidenti di percorso, ciò che il Milan deve fare è molto chiaro: evitare un calo mentale che, unito a un calo fisico, potrebbe condizionare la ripresa del campionato. Si sa che al rientro dopo uno stop forzato le cose possono cambiare, e rispetto al passato è qui che al Milan viene richiesto un click mentale. Allegri è la soluzione perfetta per far sì che ogni pedina del proprio scacchiere possa tornare in campo nella migliore condizione possibile. Importante sarà l'apporto tecnico e mentale di tutto il collettivo, perché questi infortuni possono portare alla ribalta chi fino a ora per un motivo o per un altro ha avuto poco spazio. Allegri vuole e deve capire che gruppo ha, non 11 titolari ma una squadra che nel momento del bisogno può colmare delle assenze. Si diventa grandi anche attraverso momenti così.