Sabatini: "Vedo Conte e Maldini accostati all'Italia... Questo doveva essere il Milan"

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Secondo Sabatini il nuovo progetto Milan sarebbe dovuto ripartire da Conte e Paolo Maldini, che invece vengono accostati alla Nazionale

Sandro Sabatini e Carlo Pellegatti commentano l'attualità rossonera, e non solo. Amorim è stato insignito del ruolo di allenatore manager, ma intorno a lui non sembra esserci una figura che possa fare da punto di riferimento quando le cose non andranno bene come si spera. Sabatini dici la sua.

"Quando in mattinata apro la Gazzetta e vedo in prima pagina Conte e Maldini, eh, chiudo gli occhi e dico: “Questo è il titolo sul nuovo Milan”. Questo ha un senso. E invece è un titolo sulla nuova nazionale. Riapro e c’è la faccia di Malagò, invece di quella di Cardinale. Questo doveva essere il Milan. Conte è allenatore che anche il manager, Maldini è il manager che fa punto da riferimento”.