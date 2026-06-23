Il dirigente Valentini ha consigliato al Milan cosa fare con Luka Modric

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Il dirigente Antonello Valentini ha parlato del futuro di Luka Modric al Milan, consigliando al club un modo per trattenerlo

Con il Mondiale in pieno corso di svolgimento dall'altra parte del mondo e una situazione societaria al Milan più ingarbugliata che mai, il futuro di di Luka Modric è rimasto incerto. Con la qualificazione in Champions League, probabilmente, il croato non avrebbe avuto problemi a rimanere un altro anno. Tutto ora è in discussione ed è possibile che verrà deciso a Mondiali conclusi. Del futuro del campione rossonero ha parlato Antonello Valetini, dirigente, intervenendo a TMW Radio nel pomeriggio di martedì.

VALENTINI CONSIGLIA IL MILAN PER MODRIC

Di seguito le parole di Antonello Valentini sul futuro di Luka Modric: ""Penso che il Milan dovrebbe fidelizzare Modric. Finché se la sente giochi pure, ma poi dovrebbe diventare un punto di riferimento interno alla società. A differenza di ciò che non ha fatto e che non può fare Ibrahimovic, Modric ha qualità diverse. I rossoneri devono tenerlo per farne un esempio, anche per i giovani".