Il dirigente Valentini ha consigliato al Milan cosa fare con Luka Modric
Con il Mondiale in pieno corso di svolgimento dall'altra parte del mondo e una situazione societaria al Milan più ingarbugliata che mai, il futuro di di Luka Modric è rimasto incerto. Con la qualificazione in Champions League, probabilmente, il croato non avrebbe avuto problemi a rimanere un altro anno. Tutto ora è in discussione ed è possibile che verrà deciso a Mondiali conclusi. Del futuro del campione rossonero ha parlato Antonello Valetini, dirigente, intervenendo a TMW Radio nel pomeriggio di martedì.
VALENTINI CONSIGLIA IL MILAN PER MODRIC
Di seguito le parole di Antonello Valentini sul futuro di Luka Modric: ""Penso che il Milan dovrebbe fidelizzare Modric. Finché se la sente giochi pure, ma poi dovrebbe diventare un punto di riferimento interno alla società. A differenza di ciò che non ha fatto e che non può fare Ibrahimovic, Modric ha qualità diverse. I rossoneri devono tenerlo per farne un esempio, anche per i giovani".
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