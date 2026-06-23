Pistocchi stuzzica Maldini sul Fenerbahce. E riporta la risposta di Paolo: "Non scherziamo. O torno al Milan (alle mie condizioni) o niente"

Pistocchi stuzzica Maldini sul Fenerbahce. E riporta la risposta di Paolo: "Non scherziamo. O torno al Milan (alle mie condizioni) o niente"MilanNews.it
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Oggi alle 20:22News
di Manuel Del Vecchio
Maurizio Pistocchi riporta su X uno scambio di battute con Paolo Maldini sul futuro del dirigente: la risposta del capitano rossonero è inequivocabile

Maurizio Pistocchi, con un post su X, racconta del suo recente incontro con Paolo Maldini. Il giornalista racconta di aver chiesto all'ex dirigente rossonero se, dopo aver reso pubbliche le foto con il candidato alla presidenza del Fenerbahce Hakan Safi, avesse già preso casa sul bosforo. Un modo ironico per avere conferma, o meno, sulla possibilità che lo storico capitano potesse ripartire con un ruolo dirigenziale in Turchia.

MALDINI, FUTURO MILAN O NIENTE

La risposta di Maldini, sempre stando a quello che riporta Pistocchi, è stata netta: "Non scherziamo. O torno al Milan (alle mie condizioni) o niente". Un modo per rispondere anche alle indiscrezioni di oggi che lo vedono come il prescelto di Malagò per il ruolo di Direttore Tecnico in FIGC. 