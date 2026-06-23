FIGC, nessuna proposta a Paolo Maldini come nuovo DT
MilanNews.it
(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Primo giorno da presidente della Figc per Giovanni Malagò, con trasferta a Losanna per i suoi impegni Cio. Nel percorso di individuazione del team che dovrà rilanciare il calcio azzurro, nonostante per tutto il giorno si siano rincorse voci su Paolo Maldini nel ruolo di dt, nessuna proposta - apprende l'ANSA - e' stata fatta ad alcuno. Giovedì sera Malagò rientrerà a Roma dove è previsto un incontro con il ministro dello sport, Abodi. (ANSA).
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Primo PianoCardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Cardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…
2 Milan, la prima richiesta di Amorim: Pedro Gonçalves, suo ex pupillo allo Sporting. Sarà lui il dopo-Leao?
3 Pellegatti deluso: "Volevo Galliani, Rangnick, anche l'ultima soluzione mi piaceva, invece è arrivata una rischiosissima"
Primo Piano
Primo PianoMilan, mercato legato alla lista UEFA: la situazione tra nuovi arrivi, ritorni e possibili partenti
Primo PianoBobby Gardiner, l'analista per passione che sarà Director of Football Intelligence del Milan
CalciomercatoMilan, la prima richiesta di Amorim: Pedro Gonçalves, suo ex pupillo allo Sporting. Sarà lui il dopo-Leao?
Pietro MazzaraPrimo PianoClamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-in
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com