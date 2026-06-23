FIGC, nessuna proposta a Paolo Maldini come nuovo DT

FIGC, nessuna proposta a Paolo Maldini come nuovo DTMilanNews.it
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Oggi alle 19:47News
di Manuel Del Vecchio
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Primo giorno da presidente della Figc per Giovanni Malagò, con trasferta a Losanna per i suoi impegni Cio. Nel percorso di individuazione del team che dovrà rilanciare il calcio azzurro, nonostante per tutto il giorno si siano rincorse voci su Paolo Maldini nel ruolo di dt, nessuna proposta - apprende l'ANSA - e' stata fatta ad alcuno. Giovedì sera Malagò rientrerà a Roma dove è previsto un incontro con il ministro dello sport, Abodi. (ANSA).