Finalmente Leao torna a surfare. Portogallo-Uzbekistan 5-0 nel segno di CR7. Bel gol di Rafa
MilanNews.it
Il Portogallo si è sbloccato e ha travolto 5-0 l'Uzbekistan. Notizia di giornata? Sicuramente i due gol di CR7: il campione lusitano è diventano l'unico giocatore a segnare in sei Mondiali diversi e il secondo marcatore più anziano della storia del torneo, oltre ad essere diventato il miglior marcatore del Portogallo nella Coppa del Mondo.
Da segnalare anche il ritorno al gol di Leao, che in nazionale non segnava dal 2024: Rafa è entrato negli ultimi dieci minuti del match e ha chiuso la partita con un destro secco sotto l'incrocio chiudendo una palla a rimorchio dalla destra. 5-0, esultanza con surfata e un po' di fiducia ritrovata per il rossonero.
autore
Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato.
Pubblicità
News
Primo PianoCardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…di Antonio Vitiello
Le più lette
1 Cardinale, quante contraddizioni. Perso un mese per scegliere male. Chi sosterrà Amorim? L’influenza di Ibra…
2 Milan, la prima richiesta di Amorim: Pedro Gonçalves, suo ex pupillo allo Sporting. Sarà lui il dopo-Leao?
3 Maguire critica Amorim: "Se fosse ancora l'allenatore dello United, Mainoo sarebbe stato ceduto. Un errore"
4 Pellegatti deluso: "Volevo Galliani, Rangnick, anche l'ultima soluzione mi piaceva, invece è arrivata una rischiosissima"
Primo Piano
Primo PianoMilan, mercato legato alla lista UEFA: la situazione tra nuovi arrivi, ritorni e possibili partenti
Primo PianoBobby Gardiner, l'analista per passione che sarà Director of Football Intelligence del Milan
Pietro MazzaraPrimo PianoClamoroso: stop ai casting! Tutti i nomi della struttura sportiva del Milan. Il magic touch di Cardinale è già un all-in
Dieci giorni all'inizio del calciomercato: non bastano Calvelli, Kirovski e Gardiner per costruire la rosa
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com