Finalmente Leao torna a surfare. Portogallo-Uzbekistan 5-0 nel segno di CR7. Bel gol di Rafa

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Il Portogallo si è sbloccato e ha travolto 5-0 l'Uzbekistan. Notizia di giornata? Sicuramente i due gol di CR7: il campione lusitano è diventano l'unico giocatore a segnare in sei Mondiali diversi e il secondo marcatore più anziano della storia del torneo, oltre ad essere diventato il miglior marcatore del Portogallo nella Coppa del Mondo.

Da segnalare anche il ritorno al gol di Leao, che in nazionale non segnava dal 2024: Rafa è entrato negli ultimi dieci minuti del match e ha chiuso la partita con un destro secco sotto l'incrocio chiudendo una palla a rimorchio dalla destra. 5-0, esultanza con surfata e un po' di fiducia ritrovata per il rossonero.