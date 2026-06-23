Braglia: "Oggi vedo Maldini come dt dell'Italia: ci dà garanzia"

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Simone Braglia ha commentato con favore la possibilità che Paolo Maldini entri nel quadro federale del neo presidente Malagò

Il nome di Paolo Maldini è tornato al centro delle cronache sportive nelle ultime ore ma questa volta in nessun modo legato al Milan dove, sappiamo, essere considerato troppo one man show dal proprietario Gerry Cardinale. Il capitano rossonero è uno dei candidati del neo presidente federale Malagò per far ripartire il calcio italiano, in particolare con l'inedito ruolo di direttore tecnico. A commentare questa eventualità Simone Braglia, ex calciatore e opinionista, su TMW Radio.

BRAGLIA, MALDINI DÀ GARANZIA ALL'ITALIA

Il commento di Simone Braglia sul nuovo capitolo FIGC: "Malagò dovrebbe individuare lo staff tecnico con cui impostare un programma con obiettivi precisi. E poi ridurre il numero di stranieri e dare più spazio agli italiani, per poter fare esperienze e avere linfa per la nostra Nazionale. E oggi vedo Maldini come dt, che può comporre la squadra tecnica giusta per ottenere gli obiettivi. Dobbiamo riacquisire una certa fiducia da parte delle Istituzioni. Non possiamo sbagliare certe figure. La maggior garanzia ce la dà Maldini, che in questo contesto non ha nessuno superiore. Prendere Mancini come ct, per come è andato via, perderemmo a livello di opinione pubblica. Il dt è la priorità, e lo prendi anche in funzione del tecnico da scegliere"