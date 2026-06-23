Ravezzani: "Mi piacerebbe Maldini dt dell'Italia: uomo di garanzia"

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Ravezzani boccia Conte come allenatore dell'Italia e promuove Maldini come direttore tecnico

Ora che la FIGC ha finalmente il suo nuovo Presidente, Giovanni Malagò che ha nettamente sconfitto Giancarlo Abete nelle elezioni federali, è arrivata l'ora per ricostruire il calcio italiano. Il primo passo sarà quello di costituire la nuova Nazionale Italiana: serve il nuovo allenatore con Mancini e Conte che sembrano i due nomi in pole position. Malagò vorrebbe anche istituire il ruolo del direttore tecnico e per il ruolo sta pensando a Paolo Maldini. Il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ne ha parlato a Tuttomercatoweb.com.

RAVEZZANI SUL FUTURO DELL'ITALIA

Il pensiero di Fabio Ravezzani sul futuro della Nazionale: "Ho un'idea precisa su chi non vorrei. Non rivorrei Conte, perchè è l'antitesi del ragionamento di Malagò. Ha avuto l'impudenza nell'ultima conferenza col Napoli che per andare a fare il ct serve avere i fondi. L'altro problema di Conte è che dopo due anni lui non ce la fa più, è nel suo dna. Se vuoi ripartire da un allenatore che vuole i soldi e dopo due anni va in conflitto con l'ambiente partiamo male. A me piacerebbe Maldini come dt, è un uomo di garanzia. E se deve venire un allenatore, vorrei uno dal profilo di Ancelotti. Perché non lo abbiamo preso prima noi?".