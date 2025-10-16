MN - Il punto sugli infortunati in casa Milan: slittano a domani gli esami di Pulisic. Oggi controlli confermati per Estupinan e Rabiot

Questa sosta per le Nazionali è stata particolarmente indigesta per il Milan, che ha perso per infortunio diversi giocatori. Il primo sembrava dovesse essere Alexis Saelemaekers, ma come da anticipazione (LEGGI QUI) per fortuna il problema del belga è risultato essere meno grave del previsto.

Situazione inversa invece per Christian Pulisic, le cui condizioni verranno valutate solo nelle prossime ore. Apprende infatti la redazione di MilanNews.it che l'americano rientrerà solo stasera tardi/notte dagli States, per via del ritardo dell'aereo in partenza da Colorado, e si sottoporrà nella giornata di domani al consueto iter di esami. Pervis Estupinan e Adrien Rabiot, invece, faranno oggi degli accertamenti per capire se potranno essere o meno della partita domenica.

di Pietro Mazzara