Camarda: "Stando con i più grandi devi abituarti a raggiungere i loro ritmi"

vedi letture

Francesco Camarda, attaccante del Milan in prestito al Lecce, ha parlato così a Cronache di Spogliatoio: "Ho bruciato parecchie tappe all''occhio di tutti, questa porta a vari cambiamenti a partire dall'alimentazione. Devi iniziare a seguirne una specifica non perché lo devi fare ma per te stesso. Sono molto indirizzato sulla mia strada, se devo incontrare un difensore che conosco o no lo studio abbastanza, magari da che parte preferisce anticipare.

Però la cosa più importante è accendere la luce. Stando con i più grandi devi abituarti a raggiungere i loro ritmi, devi migliorare te stesso. L'alimentazione è il più grosso sacrificio, non mangiare il dolce mi dà fastidio ma sono cose che devi fare perché a livello personale ho obiettivi che voglio raggiungere. Mentalità, questo è il nostro lavoro e devi seguire vari punti.

Alimentazione, allenamento, extra campo, ci sono delle cose in cui deve essere perfetto. Nazionale? Devi giocare con orgoglio e passione, ti confronti con calciatori a livello internazionale, è sempre una bellissima esperienza. A differenza del club siamo tutti italiani, scherzare è più facile, il gruppo è bello e in campo si vede. Al primo posto la squadra, si attacca e difende insieme, non c'è più un ruolo fermo nel calcio di oggi".