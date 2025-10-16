Bertolucci: "Non mi aspettavo un Modric così. Nel tennis c'è Djokovic, che non finisce mai di stupire"

Paolo Bertolucci, tennista e noto tifoso milanista, si è così espresso a MilanVibes rispondendo alla seguente domanda:

Una parola per descrivere Modric, perché io ogni volta che qualcuno mi nomina Modric mi illumino come se quasi vedessi una bella donna. Ti aspettavi un Modric ancora così ad alto livello?

“No, sinceramente no. Noi abbiamo l’esempio nel tennis con Djokovic, che non finisce mai di stupire, d’altronde questi campioni sono dei fenomeni, sicuramente il ritmo del campionato italiano aiuta, perché non credo che in Inghilterra potrebbe giocare a questo livello, ma con questo ritmo lui è un professore d’orchestra, non solo quest’anno ma secondo me anche il prossimo anno prenderà in mano la bacchetta e dirigerà tutto quanto. È un campione immenso, poi i campioni lo sappiamo come Ronaldo arriva per primo, va via per ultimo, non hanno mai la pancia piena, sono insaziabili, fanno la fortuna di chi li può allenare e di chi li può ammirare, adesso ce l’abbiamo noi e quindi godiamocela. Mi auguro che tutti coloro, anche ragazzi giovani, che hanno la fortuna di poter stare a contatto con questi campioni, come prima con Maldini, Baresi, Ibrahimovic, si rendano conto della fortuna che hanno e cerchino di copiare tutti i pregi che possiedono questi fenomeni”.