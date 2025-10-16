Pedullà su Pulisic: “La scelta di Pochettino non è accettabile. Chi ripaga adesso la sua perdita al Milan?”

Nell’ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato e giornalista di Sportitalia, ha parlato della pessima gestione di Pulisic da parte della nazionale statunitense e in generale di un sistema che non tutela per niente ne i giocatori ne i club. Queste le sue parole.

Sull’infortunio di Pulisic: “Ritengo veramente assurdo, bisognerebbe metterci un punto, invece di pensare di giocare a Perth o dall’altra parte del mondo, o fare cassa, dovrebbero pensare ai danni economici e tecnici che creano alle società. Quello che ha fatto Pochettino è tecnicamente non sostenibile, non accettabile, non giustificabile. Utilizzare un calciatore come Pulisic per una partita inutile, un’amichevole contro l’Australia, tra l’altro un calciatore già a rischio perché aveva avuto problemi alla caviglia, che tu puoi benissimo risparmiare o rimandare al mittente, lo utilizzi, vengono fuori dei problemi muscolari, ma è normale che se tu non stai bene, sei a rischio sempre di più e diventa una situazione insostenibile. Quindi cerchiamo di scrivere delle pagine concrete, serie, su argomenti veri, non su sciocchezze, preoccupandoci di racimolare 2,3,4,5 milioni. I soldi che un club perde per l’utilizzo sciagurato dal punto di vista di un commissario tecnico, sono tanti. Pulisic doveva tornare a Milano o stare in tribuna 90 minuti. Il Milan, con Saelemakers, perde due riferimenti importanti per la partita contro la Fiorentina, una partita tosta, e a me non sembra corretto”.