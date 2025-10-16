Moretto su Maignan: “Gelo tra le parti per il rinnovo. Su Atubolu concorrenza feroce”

vedi letture

Matteo Moretto, esperto di calciomercato, ha commentato così le voci che riguardano il rinnovo di Mike Maignan e i papabili sostituti, facendo un punto della situazione sulla questione. Queste le sue parole.

"Maignan è un tema particolare, delicato, da seguire giorno dopo giorno ma per il momento c’è gelo tra le parti per quanto riguarda il rinnovo. Si è parlato di Caprile e di Atubolu. Il primo classe 2001 con un contratto in scadenza nel 2029 con il Cagliari è un nome che il Milan monitoria ma che non considererebbe come primo portiere, come titolare quindi come vice Maignan. Ad oggi le quotazioni di Caprile sono basse e vi do anche un retroscena su Atubolu, portiere molto forte, se ne parla un gran bene, 23 anni del Friburgo cresciuto praticamente nel Friburgo. Ha un contratto in scadenza nel 2027 quindi anche a livello contrattuale può essere un’opportunità molto interessante sul mercato, è già nel giro della nazionale tedesca soprattutto under 21, deve ancora entrare in quello della prima squadra ma è attenzionato perchè è uno dei talenti del panorama in quel ruolo. Vi voglio solo dire che Atubolu ha una serie di club tedeschi che lo seguono con attenzione, c’è una concorrenza feroce. Ad oggi l’informazione di cui dispongo è questa”.