Il Milan riparte dalla difesa: Allegri ha già vinto una sfida

vedi letture

La sosta Nazionali ha mietuto qualche vittima ma è ormai giunta al termine. Massimiliano Allegri si prepara ad avere l'intero gruppo al completo, infortunati a parte, per preparare l'imminente sfida di domenica sera che il Milan giocherà contro la Fiorentina. Se l'attacco sarà parzialmente da reinventare, complici diversi infortuni, una delle certezze rimane la difesa.

Come è sempre stato uno dei diktat principali del tecnico livornese, il reparto arretrato rossonero ha dato importanti certezze in questo inizio di stagione. E questo non era affatto scontato per due motivi. Uno, la maggior parte degli interpreti è la stessa dello scorso anno. Due, per oliare al massimo i meccanismi difensivi serve sempre più tempo rispetto agli altri reparti del campo. Ma Allegri, ancora una volta, ha dimostrato al mondo e a sé stesso di avere quella leadership giusta per entrare in maniera immediata nei meccanismi dei suoi calciatori.

Tornare in campo dopo la sosta è sempre complicato, in attesa di capire come si evolverà la situazione generale lì in avanti, Allegri deve continuare ad aggrapparsi alla difesa perché è con la difesa d'acciaio che ci sono più possibilità di tornare alla vittoria. Lo dicono le statistiche, il passato: una difesa forte è un ottimo contributo alla vittoria finale.