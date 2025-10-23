Biasin: “Allegri bravo allenatore ma anche grande psicologo. Sa quando usare carota e quando bastone”.

Non è passato in sordina l’episodio della scelta del rigorista in Milan Fiorentina con Allegri che indica il 10 del Milan per incaricarlo alla battuta. Commentando questo episodio, Fabrizio Biasin ha parlato di Allegri e della sua capacità nella gestione del gruppo e dei singoli, come nel caso di Rafa Leao. Queste le sue parole:

“Allegri oltre che un bravo allenatore è anche un grande psicologo. Sa bene dosare bastone e carota, dopo la Juve gli ha tirato evidentemente la bastonata e sa perfettamente che a questo punto c’è bisogno della carota, quindi l’idea di dargli la responsabilità di tirare il calcio di rigore è anche un modo per dirti si ti ho bastonato ma ora ti faccio tirare il rigore. Quindi non ho altro da dire, Allegri ha fatto bene”.