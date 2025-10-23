Toni su Milan Como a Perth: “I giocatori dovrebbero scioperare, ma contro chi?”
Durante la puntata del podcast “Aura Sport”, l’ex attaccante della nazionale e campione del mondo Luca Toni ha commentato così la decisione di giocare Milan-Como in Australia.
“Non sono d’accordo, però dipende chi ha scelto. Perchè la società prende una decisione con la Lega, però la società deve sapere che ci sta che i giocatori arrivino a quella partita o a quella dopo molto stanchi. I giocatori come fanno a fare sciopero, abbiamo visto che quelli della Liga sono stati fermi 15 secondi, ma cosa fai, fai sciopero contro il tuo club o verso la Lega? Perchè se il club è d’accordo e gli danno più soldi, vuol dire che devi fare sciopero contro la tua società. Per me non ha senso neanche perchè non rispetta i tifosi. Poi mettiamo caso che vanno in Australia e il Milan perde lo scudetto per tre punti e sono proprio quelli contro il Como. Inoltre dopo tutto il viaggio, fusi orari, tu società non puoi essere arrabbiata se poi c’è qualche infortunio muscolare al proprio giocatore”.
