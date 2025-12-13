Il Milan è la squadra che ha sia guadagnato più punti che subito meno gol contro la top10 della Serie A

Il Milan è la squadra che ha sia guadagnato più punti (16) che subito meno gol (solo tre) contro le formazioni attualmente nelle prime 10 posizioni in classifica in questa Serie A - 5V, 1N, 1P per i rossoneri in sette match contro queste formazioni. Dall'altra parte, considerando i club che occupano le prime 10 posizioni, il Sassuolo è quella che ha ottenuto meno punti in questi scontri diretti (tre punti - 1V, 0N, 5P). Lo riporta Opta.

IN CASA MILAN C'È OTTIMISMO

Massimiliano Allegri lo ripete ad ogni conferenza stampa e ad ogni intervista: l'obiettivo del Milan è piazzarsi nei primi quattro posti della Serie A, perché è condizione indispensabile tornare a giocare la Champions League. Vero, questo è il traguardo imposto dalla società. Però, se si può sognare, perché non farlo? Soprattutto perché Pulisic e compagni, ad oggi, sono lì assieme al Napoli davanti a tutti. E a sognare, con ottimismo, è il Presidente Paolo Scaroni: "Se ci credo? Io ho vinto un solo scudetto ed è stato indimenticabile. Potrei parlarne per ore di quello scudetto. Se vincere non è la priorità del Milan? Nel calcio europeo vincere è tutto, in altri sport la necessità di vincere forse è meno forte che nel calcio dove invece vincere è tutto". A far da navigante per le ambizioni del Milan è Massimiliano Allegri, elogiato anche dal presidente dopo le scelte scellerate per la panchina rossonera della passata stagione: "Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e di ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff. Credo che questo sia fondamentale per avere risultati positivi in campo. Quando sono arrivato al Milan mi hanno spiegato che la squadra in campo è la figlia dell'allenatore e della società. La società deve essere sana, e Gerry Cardinale ce lo garantisce, e poi c'è un allenatore come Allegri che ne ha viste tante durante la sua carriera. Tutto questo si trasferisce in risultati in campo".