Serie A, la classifica aggiornata dopo la vittoria della Lazio a Parma

di Lorenzo De Angelis

Una Lazio stoica vince a Parma in 9 contro 11 e continua ad alimentare i sogni europei per questa stagione, nonostante tutte le difficoltà di questa complicata stagione. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata: 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Milan 31
Napoli 31
Inter 30
Roma 27
Bologna 25
Como 24
Juventus 23
Lazio 22*
Sassuolo 20
Cremonese 20*
Udinese 18
Torino 17*
Atalanta 16
Lecce 16*
Cagliari 14
Genoa 14
Parma 14*
Pisa 10*
Verona 9
Fiorentina 6

*una partita in più