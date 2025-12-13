Schwoch: "L’avversaria più pericolosa per il Napoli è il Milan, perché Allegri gli ha dato qualcosa che l’anno scorso non aveva"

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, si è così espresso su Televomero sulla lotta Scudetto: “Il Napoli veniva da un tour de force importante, in cui aveva risposto alle critiche ricevute dopo la sconfitta con il Bologna. L’allenatore era riuscito a riparare i cocci, ma ci può anche stare un passo falso, dopo diverse partite giocate ad alta intensità. Il Napoli poteva fare meglio, sicuramente, però giocava anche in uno stadio molto difficile e ci può stare anche di perdere. Lotta a tre per lo Scudetto? Per me la Roma può ancora inserirsi, mentre la Juve non ha speranza. L’avversaria più pericolosa è il Milan, perché Allegri gli ha dato qualcosa che l’anno scorso non aveva. E soprattutto ha il vantaggio di preparare una partita a settimana. Temo più il Milan che l’Inter, perché ha un allenatore abituato a vincere. Per me, però, Gasperini può ancora inventarsi qualcosa. Lukaku è una figura importante, un leader riconosciuto dallo spogliatoio e a cui la squadra si appoggia nei momenti di difficoltà.

Formazione contro l’Udinese? Farei riposare McTominay. Lucca fin qui ha fatto troppo poco, probabilmente anche lui sa che non sta disputando una buona annata. Non gli riesce quasi niente, per lui ora – con il rientro di Lukaku – diventa un’annata pesante. Non dico che avrà zero possibilità di giocare, ma quasi".