L'Atalanta batte il Cagliari grazie alla doppietta di Scamacca
Oggi alle 23:00
di Lorenzo De Angelis
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - L'Atalanta torna alla vittoria in campionato, dopo la battuta d'arresto a Verona, e lo fa con una doppietta di Scamacca in casa. Contro il Cagliari, finisce 2-1 e i bergamaschi salgono a 19 punti. Nel primo tempo apre le marcature il centravanti Atalanta, con una deviazione di tacco su tiro di Zappacosta in area. Nella ripresa, la bella combiniazione Gaetano-Folorunsho porta il primo al pari con un bel tocco di esterno sottoporta, ma poco dopo ancora Scamacca sottoporta riporta avanti la squadra di Palladino (ANSA).