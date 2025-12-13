Sospiro di sollievo senza Berardi? Milan, occhio a Volpato. Solo Nico Paz e Dimarco fanno meglio di lui

vedi letture

Cristian Volpato del Sassuolo ha preso parte a quattro reti negli ultimi quattro match di campionato (1G+3A), dopo che in tutte le sue prime 37 presenze in Serie A era stato coinvolto in cinque reti (3G+2A). In aggiunta, solo Nico Paz e Federico Dimarco (entrambi cinque) hanno fornito più assist del classe 2003 del Sassuolo (quattro, al pari di altri sei giocatori) in questa stagione di Serie A. Lo riporta Opta.

IN CASA MILAN C'È OTTIMISMO

Massimiliano Allegri lo ripete ad ogni conferenza stampa e ad ogni intervista: l'obiettivo del Milan è piazzarsi nei primi quattro posti della Serie A, perché è condizione indispensabile tornare a giocare la Champions League. Vero, questo è il traguardo imposto dalla società. Però, se si può sognare, perché non farlo? Soprattutto perché Pulisic e compagni, ad oggi, sono lì assieme al Napoli davanti a tutti. E a sognare, con ottimismo, è il Presidente Paolo Scaroni: "Se ci credo? Io ho vinto un solo scudetto ed è stato indimenticabile. Potrei parlarne per ore di quello scudetto. Se vincere non è la priorità del Milan? Nel calcio europeo vincere è tutto, in altri sport la necessità di vincere forse è meno forte che nel calcio dove invece vincere è tutto". A far da navigante per le ambizioni del Milan è Massimiliano Allegri, elogiato anche dal presidente dopo le scelte scellerate per la panchina rossonera della passata stagione: "Credo che avere degli allenatori esperti, competenti, che ne hanno viste tante e che diffondono un'atmosfera di serenità e di ottimismo, vivendo tutto su un piano emotivamente sano come fa Allegri, sia un elemento chiave. Come diffonde serenità a me, sono convinto che la diffonda anche a squadra e staff. Credo che questo sia fondamentale per avere risultati positivi in campo. Quando sono arrivato al Milan mi hanno spiegato che la squadra in campo è la figlia dell'allenatore e della società. La società deve essere sana, e Gerry Cardinale ce lo garantisce, e poi c'è un allenatore come Allegri che ne ha viste tante durante la sua carriera. Tutto questo si trasferisce in risultati in campo".