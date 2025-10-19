Son come Beckham? Dall'Inghilterra l'ipotesi del coreano in rossonero in vista del Mondiale

Heung Min Son come David Beckham? La storia, a distanza di oltre 15 anni potrebbe ripetersi: o almeno questo è quello che riporta dall'Inghilterra il portale transferfeed.com che avanza l'ipotesi di un trasferimento del giocatore coreano al Milan per i sei mesi da gennaio a giugno, per far sì che l'ex Tottenham non perda la condizione fisica in vista del Mondiale estivo. Son gioca al Los Angeles e il campionato americano sarà fermo proprio da dicembre fino alla primavera: potrebbe essere utile per lui giocare per rimanere in forma.

Questo era successo anche in passato, per due volte, proprio con David Beckham e il Milan, tanto che questo prestito a breve termine è conosciuto nella MLS proprio sotto il nome di "clausola Beckham". L'indiscrezione continua sottolineando che Son potrebbe anche pensare a un ritorno in patria, in una squadra della massima divisione coreana, o addirittura un ritorno temporaneo al Tottenham, squadra di cui è stato capitano fino allo scorso mese di giugno.