MN - Milan-Fiorentina, Loftus-Cheek non dovrebbe andare neanche in panchina

di Manuel Del Vecchio

Nella serata di ieri è arrivata un'altra brutta notizia per Max Allegri: oltre agli indisponibili Pulisic, Rabiot, Estupinan e Jashari la lista rischiava di allargarsi. Loftus-Cheek, durante l'allenamento di ieri a Milanello, ha accusato un affaticamento muscolare. Apprende la redazione di MilanNews.it che l'inglese non dovrebbe andare neanche in panchina a causa di questo problema. 

Al suo posto, dietro Leao, ci sarà Alexis Saelemaekers: sulla destra toccherà a Zachary Athekame.

LA PROBABILE
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao.

di Antonello Gioia e Pietro Mazzara.