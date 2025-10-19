MN - Milan-Fiorentina, Loftus-Cheek non dovrebbe andare neanche in panchina
Nella serata di ieri è arrivata un'altra brutta notizia per Max Allegri: oltre agli indisponibili Pulisic, Rabiot, Estupinan e Jashari la lista rischiava di allargarsi. Loftus-Cheek, durante l'allenamento di ieri a Milanello, ha accusato un affaticamento muscolare. Apprende la redazione di MilanNews.it che l'inglese non dovrebbe andare neanche in panchina a causa di questo problema.
Al suo posto, dietro Leao, ci sarà Alexis Saelemaekers: sulla destra toccherà a Zachary Athekame.
LA PROBABILE
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao.
di Antonello Gioia e Pietro Mazzara.
