Leao all'esordio da titolare in Serie A con Saelemaekers alle sue spalle

Scelte di formazioni obbligate, non c'è altra strada, ma mai come in questo momento il Milan ha bisogno del suo numero 10, Rafael Leao. Tornato in anticipo dagli impegni con la propria Nazionale, e menomale c'è da aggiungere a questo punto, il portoghese avrebbe finalmente ritrovato una condizione fisica ottimale, come dichiarato anche ieri in conferenza stampa da Massimiliano Allegri.

Per questo motivo Rafael Leao questa sera esordirà per la prima volta da titolare in Serie A in stagione. Tra Napoli e Juventus il 10 del Milan ha collezionato spezzoni di partita non entusiasmanti, che devono essere assolutamente dimenticati con una prestazione (si spera) di livello contro la Fiorentina del suo ex allenatore, Stefano Pioli.

Leao guiderà dunque l'attacco del Milan, ma chi gli giocherà vicino? L'idea iniziale era quella di affiancargli la fisicità e gli inserimenti di Ruben Loftus-Cheek, che però ha patito nel corso dell'allenamento di ieri un affaticamento muscolare che gli permette di essere al 100%. Oggi nel corso della rifinitura verrà rivalutato da Max Allegri e staff, ma qualora dovesse alzare anche lui bandiera bianca, ecco pronto Saelemaekers nel ruolo di trequartista.

"A mali estremi estremi rimedi" si potrebbe dire in questi casi, ma il tecnico rossonero non ha alcuna intenzione di creare degli alibi alla sua squadra, sicuro che farà un ottima partita se seguire una serie di linee guida.