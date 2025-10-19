Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Saele con Leao davanti, Ricci a centrocampo

Milan-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Saele con Leao davanti, Ricci a centrocampoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:35Primo Piano
di Francesco Finulli

Tutto pronto a San Siro dove, alle 20.45, si gioca Milan-Fiorentina, posticipo domenicale valido per il settimo turno del campionato di Serie A Enilive 2025/2026. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali:

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli

LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marinelli
Assistenti: Mondin – Bahri
IV Uomo: Arena
VAR: Abisso
AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA
Data: domenica 19 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it