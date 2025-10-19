Escluse lesioni per Loftus-Cheek ma il giocatore non ci sarà contro la Fiorentina

Escluse lesioni per Loftus-Cheek ma il giocatore non ci sarà contro la FiorentinaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:11News
di Manuel Del Vecchio

Arrivano conferme sull’indisponibilità di Loftus-Cheek per la sfida di questa sera contro la Fiorentina (clicca qui). Nella giornata di ieri il centrocampista ha avuto un affaticamento muscolare durante l’allenamento a Milanello.

Riporta Carlos Passerini de Il Corriere della Sera che gli esami a cui si è sottoposto oggi l’inglese non hanno evidenziato lesioni: in ogni caso il test di questa mattina non ha dato esito positivo visto che il giocatore sente ancora fastidio.