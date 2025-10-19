live mn Milan Futuro-Caldiero T. (0-2): finisce qui

FINE PARTITA | MILAN FUTURO-CALDIERO TERME 0-2. Finisce qui, i rossoneri cadono per la seconda volta consecutiva in Serie D: brutto secondo tempo per la squadra di Oddo, condizionato anche da un arbitraggio più che discutibile.

94' | Ammonito Ibrahimovic

93' | Occasione per il Milan! Ma il pallone non entra: cross dalla sinistra ma il pallone balla davanti alla porta del Caldiero senza che Sia o Magrassi riescano a deviarla

92' | GOL CALDIERO. Autogol clamoroso di Magrassi che incorna nella propria porta un angolo battuto dagli ospiti: 0-2.

90' | Cinque minuti di recuper

90' | Ci prova Minotti di testa su corner: impreciso

89' | Rischia il Milan, con il Caldiero che con un paio di rimpalli di Furini rischia di segnare: Torriani si avventa sul pallone. Ammonito Orfeini per aver ostacolato il portiere

85' | Il Milan prova ad alzare i giri del motore ma il Caldiero sta alzando il muro

81' | Triplo cambio nel Milan Futuro, le prova tutte Oddo: entrano Perrucci, Eletu e Magrassi, escono Dutu, Branca e magrassi. Due cambi anche per Caldiero: entra la coppia Viviani-Locati al posto di Furini e Parisi

74' | GOL CALDIERO. Ed ecco la rete del vantaggio ospite, segna proprio Mauri, appena entrato in campo. Bel gol dell'attaccante del Caldiero che ha superato tre uomini rossoneri e con un bel diagonale di sinistro non ha lasciato scampo a Torriani

73' | Subito occasione per Mauri che per un pelo non arriva sul pallone: rischio per i rossoneri

71' | Ennesima interruzione, Gentile del Caldiero a terra

68' | Cavallotti sostituito, entra Mauri. Ritmi spezzettati

65' | Altro cambio per Milan Futuro: esce Perina, entra Vladimirov. Si passa alla difesa a tre

62' | Doppio cambio per gli ospiti: entrano Orfeini e Mauri, escono Zerbato e Coglino

54' | Entra Ibrahimovic per Geroli nel Milan Futuro

53' | Clamorosa situazione in area del Caldiero con Perina che stoppa tutto solo e viene chiaramente trattenuto dal difensore avversario: il tiro viene parato ma viene palesemente ostacolato il rossonero... incredibile!

52' | Pelagatti di testa da corner: pallone alto

47' | Ammonito Caneva del Caldiero Terme per aver bloccato in scivolata, con una mano, il traversone di Borsani.

45' | Si riparte al "Chinetti" di Solbiate Arno.

------

Primo tempo privo di emozioni in quel di Solbiate, con l'occasione più ghiotta passata per i piedi di Cappelletti, che pochi secondi dalla segnalazione del recupero ha impensierito il portiere avversario obbligandolo ad una parata difficile. Per il resto partita molto fisica, con entrambe le squadre che sembrano prestare più attenzione alla fase difensiva piuttosto che a quella offensiva.

------

45' + 2' | Fine primo tempo a Solbiate tra Milan Futuro e Caldiero.

45' | Il direttore di gara ha assegnato 2 minuti di recupero.

45' | Occasione colossale per il Milan, che dopo un contropiede perfetto è arrivato alla conclusione con Cappelletti. Bravo il portiere ospite a rispondere presente.

43' | Ammonito Viviani del Caldiero Terme, che con una brutta scivolata ha fermato Cappelletti in ripartenza.

37' | La prima ammonzione della partita è per Perina del Milan.

36' | Ripartenza Milan mal gestita da Branca, il cui traversone dentro l'area di rigore del Caldiero non ha trovato nessun compagno.

35' | Occasione Caldiero sugli sviluppi di calcio d'angolo. La girata di testa di Pelegatti si è spenta di poco alta sopra la traversa di Torriani.

32' | Ospiti decisamente meglio in questa fase della partita.

30' | Il Caldiero Terme aveva trovato la rete del vantaggio con Petdji Tsila, ma il direttore di gara aveva fermato il gioco ancor prima che il 6 ospite calciasse per un fallo su Minotti.

28' | Calcio di punizione di poco fuori al limite dell'area per il Caldiero Terme.

26' | La prima vera occasione della partita è a favore del Caldiero Terme. Sugli sviluppi di calcio piazzato la formazione ospite è arrivata a calciare verso la porta di Torriani, ma la girata di testa dell'attaccante gialloverde non ha impensierito più di tanto il portiere rossonero.

25' | Copertura provvidenziale di Cappelletti, che in scivolata rimedia all'errore di Dutu e ferma l'avanzata del Caldiero Terme verso la porta di Torriani.

19' | Si riprende con Cappelletti regolarmente in campo.

18' | Gioco momentaneamente fermo per permettere i soccorsi al numero 2 del Milan Cappelletti, che ha avuto la peggio in uno scontro di gioco con un avversario.

15' | Ancora poche emozioni in quel di Solbiate Arno tra Milan Futuro e Caldiero Terme.

10' | Ritmi blandi fino a questo momento. Le due squadre si stanno studiando tramite uno sterile possesso palla e qualche lancio lungo.

1' | Si parte, è cominciata Milan Futuro-Caldiero Terme.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it buona domenica e benvenuti a tutti allo stadio "Felice Chinetti" di Solbiate Arno, dove fra qualche minuto andrà in scena l'ottava giornata del campionato di Serie D, Girone B, che vedrà protagonista il Milan Futuro di Massimo Oddo contro il Caldiero Terme. Seguite il nostro live testuale per non perdervi neanche un'emozione della sfida di questo pomeriggio. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN FUTURO-CALDIERO TERME

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan Futuro-Caldiero Terme:

MILAN FUTURO (4-3-3): Torriani; Cappelletti, Minotti, Dutu, Borsani; Geroli, Hozdic, Branca; Perina, Domnitei, Sia. A diposizione: Bouyer, Vladimirov, Perrucci, Karaca, Mancioppi, Eletu, Lupo, Magrassi, Ibrahimovic. Allenatore: Massimo Oddo.

CALDIERO TERME: Zouaghi, Viviani, Petdji Tsila, Cavallotti, Zerbato, Goglino, Locati, Gecchele, Gentile, Caneva, Pelagatti. A disposizione: Malusà, Amoh, Mauri, Furini, Liberati, Orfeini, Zazzi, Parisi, Borgna. Allenatore: Cristian Soave.