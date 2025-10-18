probabile formazione Piove sul bagnato, Loftus a rischio: Saele trequartista

vedi letture

Finita la sosta, per fortuna del Milan visti gli esisti disastrosi a livello di infermeria, ricomincia il campionato. I rossoneri saranno impegnati domani sera alle 20.45 a San Siro contro la Fiorentina, in occasione della settima giornata di campionato. Al di là delle assenze pesanti, sarà una gara complicata perché ci si ritrova davanti una squadra Viola ferita nell'orgoglio e a caccia della prima vittoria in Serie A quest'anno; inoltre la sfida segna anche il ritorno di Stefano Pioli a San Siro, per la prima volta da avversario. Insomma, i temi sul tavolo sono tantissimi.

Come detto, lo stop per le Nazionali ha portato solo cattive notizie a Massimiliano Allegri che ha perso quattro giocatori per la partita di domani, l'ultimo confermato sabato pomeriggio: non ci saranno Rabiot (fuori un mese), Pulisic (tre settimane), Estupinan e Nkunku. Anche Loftus-Cheek a rischio dopo che si è fermato nell'allenamento del pomeriggio per un fastidio muscolare: domani mattina farà un provino. A seguito di quest'ultima possibile defezione, è sempre più plausibile l'ipotesi Leao-Saelemaekers come coppia d'attacco, in modo da tenersi almeno Gimenez come rincalzo offensivo a gara in corso.

Dunque, Rafa Leao in vantaggio nel ballottaggio per il ruolo di punta: a supporto del portoghese può giocare Saelemaekers. A centrocampo fiducia a Bartesaghi sulla sinistra, mentre sulla destra gioca Athekame: in mezzo Modric con Fofana e Ricci che sfrutta tutte le assenze per avere minuti dall'inizio. Non cambia la retroguardia con Maignan che sarà difeso dall'ormai consolidato terzetto Tomori-Gabbia-Pavlovic. Oltre a Cheveyo Balentien da Milan Futuro sarà promosso anche Emanuele Sala, appena rientrato dal Mondiale U20.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan

23 Tomori, 46 Gabbia, 31 Pavlovic

8 Athekame, 19 Fofana, 14 Modric, 4 Ricci, 33 Bartesaghi

56 Saelemaekers, 10 Leao

A disp.: 1 P. Terracciano, 96 Torriani, 5 De Winter, 27 Odogu, 8 Loftus-Cheek, 42 Sala, 7 Gimenez, 25 Balentien

All. Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Leao-Gimenez 70-30%

Indisponibili: Jashari, Rabiot, Pulisic, Estupinan, Nkunku

Squalificati: -

Diffidati: -

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Bahri

IV Uomo: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo