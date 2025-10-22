Pellegatti: "Mi farebbe impazzire la presenza di Son: spero possa venire"

Nei giorni scorsi il portale britannico Transferfeed ha avanzato l'ipotesi che Heung Min Son possa venire al Milan nella seconda parte della stagione, quando il campionato americano è fermo, per mantenere la condizione fisica in vista del Mondiale 2026 che dovrà disputare con la sua Corea del Sud di cui è capitano. Ne ha parlato Carlo Pellegatti in uno dei suoi ultimi video sul canale YouTube.

Carlo Pellegatti così sull'eventualità di un arrivo di Heung Min Son al Milan per prepararsi al Mondiale: "A me farebbe impazzire la presenza di Son, può giocare davanti a sinistra a destra, completerebbe il reparto è un giocatore completo. Sarei entusiasta perché è un grande, grandissimo giocatore. Spero possa venire al Milan".