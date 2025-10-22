Pellegatti: "Mi farebbe impazzire la presenza di Son: spero possa venire"
MilanNews.it
Nei giorni scorsi il portale britannico Transferfeed ha avanzato l'ipotesi che Heung Min Son possa venire al Milan nella seconda parte della stagione, quando il campionato americano è fermo, per mantenere la condizione fisica in vista del Mondiale 2026 che dovrà disputare con la sua Corea del Sud di cui è capitano. Ne ha parlato Carlo Pellegatti in uno dei suoi ultimi video sul canale YouTube.
Carlo Pellegatti così sull'eventualità di un arrivo di Heung Min Son al Milan per prepararsi al Mondiale: "A me farebbe impazzire la presenza di Son, può giocare davanti a sinistra a destra, completerebbe il reparto è un giocatore completo. Sarei entusiasta perché è un grande, grandissimo giocatore. Spero possa venire al Milan".
