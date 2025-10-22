Auriemma: "Farei tranquillamente lo scambio De Bruyne-Modric"

L'estate di Serie A ha visto arrivare nel nostro campionato due grandi giocatori: un fuoriclasse, tra i più grandi della storia del calcio, come Luka Modric al Milan, e un campione come Kevin De Bruyne sbarcato al Napoli. Ospite di Calcio Selvaggio, il telecronista noto tifoso del Napoli Raffaele Auriemma ha messo a confronto in maniera particolare i due calciatori sottolineando che farebbe volentieri uno scambio con il club rossonero per avere il croato a Napoli.

Le parole di Raffaele Auriemma su Kevin De Bruyne e Luka Modric: "Io farei lo scambio Kevin De Bruyne-Luka Modric, quello è uno scambio che farei tranquillamente: mi piacerebbe vederlo nel Napoli perché forse è quel fiore all’occhiello pensavi di avere con De Bruyne ma che in realtà ancora non hai"