Rinnovo Tomori, Moretto: "C'è sintonia tra le parti anche grazie ad Allegri"
Il Milan è in trattativa per il rinnovo di Fikayo Tomori, in scadenza al 30 giugno 2027. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, racconta degli ultimi contatti tra calciatore e dirigenza:
“Tomori è in trattativa con il Milan per rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2027, ci sono stati altri contatti tra le parti. L’intenzione del Milan è quella di rinnovare Tomori, l’intenzione di Tomori è quella di dare massima priorità al Milan. Le dinamiche, anche grazie al lavoro di Allegri, sono cambiate. C’è molta più sintonia, c’è molta più sinergia, c’è molta più unità di vedute tra le parti. Ci sono stati anche contatti recenti, una trattativa che sta andando avanti: non siamo ancora alla fine ma c’è buona sintonia”.
