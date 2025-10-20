La vittoria della perseveranza e della maturità: Allegri solo al primo posto. Milan, che show!

La vittoria della resistenza, la vittoria della perseveranza. La vittoria di Massimiliano Allegri, l'ennesima di questa prima parte di stagione. Altro che minestre riscaldate che funzionano poco. Certo, sette giornate sono comunque poche per addentrarsi in giudizi completi, ma è chiaro che questo nuovo Milan targato Max 2.0 funziona eccome. E ieri la prima sterzata al campionato.

Perché la sosta nazionali fa sempre vittime illustri, ed ecco che alla caduta di Napoli e Inter ha risposto un Milan che ha fatto la voce grossa nonostante una quantità infinita di assenze. La vittoria di Max, che torna al primo posto in solitaria dalla stagione 2018/2019, da quel maggio 2019 quando guidava la Juventus.

Adesso la sua seconda vita al Milan che sembra promettere bene. Con tutte le assenze di ieri, i rossoneri hanno dato un importante segnale al campionato. Grinta, tenacia e quella forza mentale che mancava da tantissimo tempo. Rafa Leao che si sblocca in casa contro il suo ex allenatore, un gruppo che nei momenti di difficoltà si stringe e dimostra a sé stesso di poter avere un ruolo importante in questo campionato.