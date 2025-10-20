esclusiva mn Guillaume Restes: "Io al Milan? Per ora sono concentrato sul Tolosa, vediamo..."

Guillaume Restes, giovane portiere francese accostato di recente anche al Milan per via della situazione legata al futuro di Mike Maignan, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni del giornalista Alessandro Schiavone per MilanNews.it dopo la partita di Ligue tra Tolosa e Metz di ieri:

Sul possibile interesse del Milan

"Dopo l'argento ai Giochi Olimpici ora mi vuole anche il Milan? La mia vita sta cambiando. Ma io ora sono al Tolosa e mi concentro sul Tolosa. I rumours come quelli sul Milan fanno parte del calcio. Il mio focus però è solo su questo club. Vediamo però poi quello che accadrà prossimamente..."

Intervenuto sempre ai nostri microfoni, il suo compagno di squadra Aron Dønnum ha aggiunto sul obiettivo rossonero: "Guillaume è importante per noi. Parliamo di un buon portiere e un top talent. Sono davvero contento della partita che ha fatto oggi (ieri ndr). Se devo scegliere tra la prodezza di Restes e il golazo di Gboho? Non scegliamo, per noi sono entrambi allo stesso livello. La prodezza di Guillaume sul 2-0 però è stata incredibile... lui farà una grande stagione."

di Alessandro Schiavone