live mn Milan-Fiorentina (2-1): è finita a San Siro!!!! Diavolo in testa alla classifica!

Prestazione stoica del Milan di Max Allegri, che nonostante fosse decimato dagli infortuni è riuscito a ribaltare la Fiorentina e portare a casa 3 punti FONDAMENTALI in ottica classifica, visto che con questa vittoria la formazione rossonera è la nuova capolista della Serie A.

------

90' + 7' | San Siro festante. La partita finisce. Il Milan vince ed è in solitaria in testa alla classifica di Serie A

90' + 2' | Cambio nel Milan: esce uno stremato Leao, dentro Balentien.

90' | 6 minuti di recupero.

90' | Cambio nel Milan: fuori Saelemaekers, dentro De Winter.

89' | Muro di Bartesaghi sulla conclusione di Dodo.

88' | Ammonito Ranieri per proteste piuttosto eccessive verso l'arbitro Marinelli.

87' | Doppio cambio volante della Fiorentina: dentro Sohm e Dzeko.

86' | GOOOOOOOOL DEEEEEL MILAAAAAN! Glaciale Leao dal dischetto. Fiorentina ribaltata.

84' | Dopo il controllo al VAR l'arbitro Marinelli ha deciso di assegnare il calcio di rigore al Milan. Ammonito di conseguenza Parisi.

83' | Marinelli richiamato al VAR per la trattenuta di Parisi su Gimenez.

82' | Check del VAR in corso per un possibile calcio di rigore a favore del Milan.

80' | Proteste del Milan per un contatto dentro l'area di rigore che ha visto Santiago Gimenez cadere a terra per un presunto colpo in volto.

77' | Altro cambio nella Fiorentina: fuori Moise Kean, dentro Piccoli.

76' | MIRACOLO DI DE GEA SU GIMENEZ! Da attaccante vero il Bebote ha cercato in girata di sorprendere de Gea, che con la mano di richiamo fa una parata clamorosa.

75' | Dodo con l'esterno. Bella idea, ma la conclusione del brasiliano si è spenta alta sopra la traversa.

74' | Ammonito Tomori perché costretto al fallo su Parisi.

71' | Cross di Bartesgahi, testa di Fofana e parata di de Gea. Il Milan si sta sciogliendo dopo il gol del pari.

70' | Colpo di testa provato da Gimenez sul calcio di punzione di Modric. La palla sfila però larga.

69' | Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Gosens e Fazzini, dentro Parisi e Gudmundsson.

63' | GOOOOOOOOOOL DEEEEEEEEEL MILAAAAAAAAAN! Grande conclusione dalla lunga distanza di Rafael Leao, che di precisione insacca la palla sull'angolo lontano della porta difesa da de Gea.

60' | Punito con l'ammonizione il più classico dei gesti di stizza di Fofana.

57' | Primo cambio nel Milan. Fuori l'ammonito Athekame, dentro Gimenez.

56' | GOL DELLA FIORENTINA! Al primo tiro in porta la Fiorentina si porta in vantaggio con Robin Gosens.

55' | Dodo svernicia Bartesaghi sulla fascia e lascia partire un traversone che Athekame appoggia in calcio d'angolo senza correre troppi rischi.

53' | Ammonito Nicolussi Caviglia per una scivolata, in ritardo, e fallosa, su Samuele Ricci.

52' | Brivido per il Milan sul destro quasi fulminante dalla lunga distanza di Nicolussi Caviglia.

50' | Ammonito Athekame per aver interrotto una potenziale azione offensiva della Fiorentina bloccando da terra il pallone con la mano.

45' | Si riparte a San Siro con gli stessi 11 dei primi 45 minuti di gioco.

------

Una prima frazione di gioco priva di emozioni quella che si è appena conclusa a San Siro. È come se le due squadre avessero paura di rischiare, non solo in fase di costruzione, facendone rimettere allo spettacolo, che è stato veramente poco in questi 45 minuti.

------

45' + 1' | Finisce il primo tempo a San Siro senza gol.

45' | L'arbitro ha assegnato un minuto di recupero.

45' | Altro tentativo di tiro del Milan, con Saelemaekers che dopo essersi liberato dall'avversario ha spedito la palla dritto al primo anello.

40' | Maignan si traveste da trequartista e dribbla con una finezza da dentro l'area piccola un indemoniato Kean.

39' | Leao cerca lo scarico da dentro l'area di rigore per Fofana. Bravo Pablo Marì ad intercettare il passaggio del portoghese.

35' | Il Milan si lamenta con l'arbitro Marinelli per un contatto dubbio dentro l'area di rigore tra Pablo Marì e Leao. La collissione non è stata però ritenuta fallosa dal direttore di gara, che ha lasciato proseguire.

33' | Bel cross dalla destra di Athekame. Leao per pochissimo non ci arriva.

30' | Allo scoccare della mezz'ora sono pochissime, per non dire nulle, le emozioni di questa prima parte di partita.

25' | Da almeno un paio di minuti la Fiorentina sta costringendo il Milan a restare compatto nella propria area di rigore.

21' | PAVLOVIC AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Il centrale rossonero sbaglia in maniera anche piuttosto goffa la palla del possibile 1 a 0 del Milan, spedendola alta sopra la traversa a pochi passi da de Gea.

18' | Fase della partita un po' confusa, tra tanti contrasti e tanti errori.

11' | Leao cerca la giocata dall'out di sinistra, ma una muraglia di maglie della Fiorentina gliel'ha impedito.

10' | Traversone dalla sinistra della Fiorentina con Gosens. Bravo Tomori, in spaccata volante, ad allontare il pericolo VIola.

5' | Occasione Milan sugli sviluppi da calcio piazzato. Tomori da dentro l'area di rigore ha tentato una conclusione piuttosto frettolosa sparandola però alta sopra la traversa della porta di de Gea.

1' | Si parte a San Siro. È cominciata Milan-Fiorentina.

------

Amici ed amiche di MilanNews.it ben ritrovati a tutti dallo stadio San Siro, in Milano. Dopo una sosta più che indigesta un Milan particolarmente incerottato torna a giocare in Serie A, e lo farà contro la Fiorentina dell'ex tanto atteso Stefano Pioli. Vincere significherebbe balzare da soli in testa alla classifica, motivo per il quale, al netto di tutte le assenze, la squadra di Massimiliano Allegri cercherà di fare il possibile per togliersi questa soddisfazione, mandando così un segnale forte non solo alle rivali ma al campionato intero.

Guai però a sottovalutare la Fiorentina, che per quanto in difficoltà resta comunque una squadra ben attrezzata e forte. A fronte di questo si pronostica essere una sfida molto avvincente, che vi inviatiamo a seguire minuto dopo minuto grazie al nostro live testuale. Restate con noi!!!

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-FIORENTINA

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Saelemaekers, Leao. A disp.: P. Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Sala, Gimenez, Balentien. All. Massimiliano Allegri

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongraci, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Fazzini, Kean. A disp.: Martinelli, Lezzerini, Comuzzo, Viti, Kouadio, Parisi, Ndour, Gudmundsson, Sohm, Sabiri, Fortini, Piccoli, Dzeko. All. Stefano Pioli

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marinelli

Assistenti: Mondin – Bahri

IV Uomo: Arena

VAR: Abisso

AVAR: Di Paolo

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it