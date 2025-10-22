MN - Milanello, Nkunku è tornato ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato per Loftus-Cheek
Arrivano ottime notizie da Milanello: Chrtopher Nkunku è infatti tornato ad allenarsi con il resto del gruppo rossonero e dunque è recuperato per la gara di venerdì sera contro il Pisa a San Siro. L'attaccante francese ha saltato l'ultimo impegno di campionato del Diavolo contro la Fiorentina a causa di un problema al piede rimediato in nazionale.
Non ha invece lavorato insieme al resto dei compagni Ruben Loftus-Cheek che anche oggi ha proseguito il suo programma di allenamento personalizzato. Il centrocampista inglese è alle prese con un affaticamento muscolare rimediato prima dell'ultima partita di campionato contro la Fiorentina. A questo punto appare molto complicato il suo recupero per la gara contro il Pisa di venerdì.
