Nkunku, il dolore al piede è quasi superato: potrebbe recuperare per il Pisa. Loftus-Cheek resta in dubbio

La lista degli infortunati in casa rossonera è piuttosto lunga e importante visto che in infermeria ci sono giocatori fondamentali come Christian Pulisic e Adrien Rabiot. Sia l'americano che il francese dovranno restare ai box ancora per un po' di tempo, mentre c'è qualche speranza di recuperare Christopher Nkunku per la gara di venerdì a San Siro contro il Pisa.

FIDUCIA NKUNKU - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'attaccante, arrivato in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro più bonus, ha dovuto saltare l'ultima partita contro la Fiorentina per un problema al dito del piede rimediato in nazionale. Ora per fortuna sta molto meglio, il dolore è stato quasi superato e dunque ci sono buone chance di vederlo tra i convocati di Max Allegri per venerdì. Ieri non ha lavorato ancora in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato con risposte comunque positive. Il suo recupero sarebbe molto importante per il Milan, così da avere un'opzione in più in attacco contro il Pisa e permetterebbe al tecnico livornese di schierare di schierare dal primo minuto la coppia Leao-Gimenez.

IN DUBBIO - Se per Nkunku c'è fiducia di rivederlo in campo tra pochi giorni, resta invece ancora in dubbio Ruben Loftus-Cheek, il quale è alle prese con un affaticamento muscolare: il suo recupero resta difficile, oggi è una giornata decisiva per capire se potrà essere o meno a disposizione di Allegri. La speranza di Max è di recuperarlo almeno per la panchina, così da poterlo inserire nella ripresa e dare un po' di riposo a uno dei titolari che saranno ancora una volta Fofana, Modric e Ricci.

