Kush rivela: "Ho parlato con Cardinale e mi ha detto che non venderà mai il Milan"
Intervenuto a "That Milan Podcast", Kush (@footballkush su X) ha raccontato di aver avuto una lunga conversazione con Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan: "Ho avuto una lunga conversazione con Cardinale. Gli detto che sento spesso tra i tifosi del Milan che la sua intenzione è di ottenere l’opportunità di costruire il nuovo stadio e poi di vendere il club. Lui mi ha sorriso e mi ha risposto che non venderà mai il Milan.
Nella mia conversazione con Cardinale ho visto una persona più appassionata del club di quanto forse alcuni si sarebbero aspettati ascoltando solo ciò che viene pubblicato dai media. C'è sicuramente più attenzione per il club di come viene descritto".
