Kalulu o Romagnoli? La scelta di Pioli per il Bologna tra presente e futuro

È ancora presto per abbozzare una sorta di formazione in vista del match contro il Bologna di lunedì sera, ma uno dei duelli per una maglia da titolare che sicuramente ci sarà è quello fra Pierre Kalulu e Alessio Romagnoli. Chi dei due affiancherà Fikayo Tomori al centro della retroguardia? La scelta che mister Stefano Pioli farà, potrà incidere anche sul futuro prossimo, soprattutto in chiave Romagnoli. Come tutti sappiamo, il capitano rossonero è a pochi mesi dalla scadenza del suo contratto con il Milan, e molto probabilmente andrà via a zero. Nonostante ciò, come scritto questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, le parti stanno continuando a trattare per trovare un accordo in extremis. Aldilà dell’aspetto economico e delle commissioni da eventualmente riconoscere al procuratore di Romagnoli, lo stesso giocatore vuole garanzie di essere quantomeno un semi-titolare del Milan che verrà. In questo senso le decisioni che prenderà Pioli su chi far giocare fra lui e Kalulu al fianco di Tomori da qui a fine stagione, saranno importanti.

LA CRESCITA DI KALULU

Kalulu, francese classe 2000, era arrivato al Milan per fare il comprimario nel ruolo di terzino destro. Ora però si è affermato bene come difensore centrale. Negli ultimi match giocati prima della sosta – contro Napoli, Empoli e Cagliari – l’ex Lione si è comportato sempre egregiamente, trovando anche il gol vittoria nella sfida con i toscani. Per questo motivo, e non solo, la scelta potrebbe ricadere ancora su di lui. Oltre che al presente, il tecnico e la società devono pensare al futuro. Se da come sembra, Romagnoli lascerà i rossoneri, è giusto che Kalulu venga promosso al ruolo di titolare in questo finale di stagione. L’ultima parola spetta a Pioli, che comunque terrà conto della condiziona fisica che verrà fuori dagli allenamenti di questi giorni.