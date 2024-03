Kjaer dopo l'infortunio: "Non dovrebbe essere nulla di grave. Se fosse stata una partita dell'Europeo non sarei uscito"

vedi letture

C'è un po' di preoccupazione in casa rossonera dopo l'infortunio muscolare subito ieri sera da Simon Kjaer durante l'amichevole contro la Svizzera di Okafor: il difensore danese è stato costretto ad abbandonare il campo al 66', ma nel post-partita ha voluto tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: "Spero che non sia così grave. Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto" ha dichiarato il giocatore del Milan a TV 2, canale televisivo pubblico danese, dopo il match.

Kjaer ha poi continuato: "Se fosse stata una partita di qualificazione o dell’Europeo non sarei uscito. Se resterò in ritiro con la Danimarca? Penso di sì, ma adesso dobbiamo vedere come si evolverà la situazione, ma questa è stata la mia prima sensazione". Martedì la Danimarca ha in programma un'amichevole contro le Isole Faroe.