Stuzzica la fantasia dei tifosi. Sesko e il Milan, che stavolta sia il momento giusto?

Prima Zirkzee, poi tutti gli altri. Questa è la situazione legata al casting della prima punta che dovrà prendere il posto di Olivier Giroud dalla prossima stagione. E qualcosa, circa le alternative all'olandese, inizia a muoversi. Nell'era dei social basta una Instagram Story per scatenare le fantasie di tifosi e addetti ai lavori. Nel pomeriggio di giovedì la Pro Transfer Agency ci mostra in tutta la sua bellezza la galleria Vittorio Emanuele II a Milano. L'equazione è inevitabile: Benjamin Sesko è l'uomo di punta e il Milan una squadra accostata allo sloveno.

Niente di misterioso, lo stesso Elvis Basanovic, fondatore dell'agenzia, ammise lo scorso autunno che il giovane talento fu proposto ai rossoneri in passato, quando ancora giocava al Salisburgo. non era il momento giusto, il prezzo però sicuramente più alla portata.

Perché se è vero che la sua clausola ammonta oggi a 50 milioni, dall'estate cambia tutto. Per una serie di parametri che coinvolgono le presenze, i minuti giocati e le reti segnate nella sua prima stagione al Lipsia, il valore verrà adattato fino a un tetto massimo di 75 milioni di euro. Sulla carta uno sproposito, a maggior ragione pensando che l'eventuale venditore non ha necessità di cedere e difficilmente accetterà sconti.

Dall'entourage del giocatore massimo riserbo, nessun commento ma neanche nessuna smentita. Il sogno di vederlo indossare la maglia rossonera è ancora intatto e c'è un dettaglio che non è secondario: il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic. Chissà se questo fattore non farà la differenza.