Ag. Sesko: "In passato ho già parlato con il Milan. Futuro? Non si sa mai..."

Nell'intervista rilasciata alla redazione di Sportialia l'agente Elvis Basanovic ha parlato anche del classe 2003 Benjamin Sesko, accostato in queste settimane anche al Milan. Nel reparto avanzato Pioli può contare sull'eterno Giroud, - autore ieri di una doppietta - ma dietro di lui nessun altro sta garantendo lo stesso rendimento in termini di gol.

Ecco un estratto delle parole del procuratore, nel descrivere la situazione dello sloveno in forza al Lipsia: "Posso confermare che in passato ho già parlato con il Milan per Sesko, quando c'era Maldini. Però in quel momento non fu possibile il trasferimento, non era il momento giusto. In futuro non si sa mai: il Milan è una grande società. Sesko al momento si sente molto bene al Lipsia dove sta proseguendo nel suo percorso di crescita".