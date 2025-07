Milan, per l'attacco il preferito è sempre Mateo Retegui

Parte oggi la nuova stagione del Milan. La formazione rossonera infatti si ritroverà a Milanello per i primi test propedeutici alla nuova stagione. E se dentro al campo, i rossoneri guidati da Massimiliano Allegri sono pronti a sudare in vista del campionato che verrà, dietro le scrivanie Igli Tare è alla ricerca di nuovi innesti che servano a far crescere la qualità della squadra. Il primo tassello che il club di via Aldo Rossi dovrà mettere a segno è quello della prima punta che possa dare respiro e alternative tattiche a Gimenez.

Il primo nome che resiste sul taccuino del direttore sportivo milanista resta Mateo Retegui dell'Atalanta. L'attaccante della nazionale italiana infatti resta sempre in pole per l'attacco. Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la valutazione della Dea resta sempre alta per il momento. La dirigenza bergamasca infatti non è ancora intenzionata a scendere sotto i 50 milioni di euro, troppi per il Milan.

E non solo. Come si legge sempre sul quotidiano sportivo, la concorrenza non mancherebbe. Dall'Arabia starebbero arrivando sirene di un possibile interessamento per l'italo-argentino da parte dell'Al Qadsiah. Al momento non c'è ancora nessuna offerta ma non è escluso che questa possa arrivare a stretto giro.