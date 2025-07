Milan, proposto Asensio del PSG ma non è un profilo ritenuto adatto

Nelle ultime ore, il nome di Marco Asensio, attaccante del PSG che ha giocato la seconda parte della stagione 2024-2025 in Inghilterra in prestito all'Aston Villa, è stato accostato anche al Milan. Come spiega questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giocatore spagnolo classe 1996 è stato proposto al club di via Aldo Rossi, ma non è un profilo ritenuto adatto al progetto tecnico milanista.

Questa la notizia arrivata ieri dalla Francia sul presunto interesse del Milan per Asensio: "Nonostante - si legge su L'Equipe - il Fenerbahçe abbia avanzato un'offerta di 15 milioni di euro, bonus inclusi, per Marco Asensio (29 anni, sotto contratto fino al 2026), la Turchia non sembra essere al momento la priorità del giocatore. Lo spagnolo attende di valutare tutte le opzioni sul mercato prima di prendere una decisione, soprattutto perché il Milan ha avviato trattative per finalizzare il trasferimento. Il club italiano non dispone di risorse finanziarie illimitate, ma potrebbe raggiungere un accordo con il PSG".